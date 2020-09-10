Перевірка українських позицій під Шумами призначена на 14:00 10 вересня

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Штаб операції об'єднаних сил призначив проведення інспектування 503-го морської піхоти ЗСУ в районі села Шуми о 14.00. Про це NNS повідомляє з посиланням на військового журналіста Юрія Бутусова.

За словами Бутусова, військовослужбовцям ЗСУ не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ. Сказано, що нашим бійцям необхідно забезпечити безпеку співробітників ОБСЄ і СЦКК.

Тим часом противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.

Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, росіяни проводять політичну операцію, їх мета - демонстрація тиску, переваги.

«Однак ніяких гарантій безпеки при просуванні по передових позиціях ЗСУ бути не може. Це район з щільним мінуванням, мінні поля і наші і противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно-де наказ на відвідування наших позицій противником, ким він підписаний і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик»,

- пише журналіст.

Стало відомо, хто від бойовиків угруповання “ДНР” візьме участь в інспекції українських позицій біля села Шуми під Горлівкою Донецької області. Це буде керівник так званого “представництва ДНР в Спільному центрі контролю і координації” генерал-майор Руслан Якубов, повідомляє NNS з посиланням на Новинарню.

Ім’я “інспектора” назвав телеграм-канал “Представництво ДНР в СЦКК”.

У повідомленні зазначено, нібито в розпорядженні окупантів є фото з-під Шумів, на яких “чітко видно, що траншеї свіжовикопані”, інженерне обладнання траншей і позицій Збройних сил відбувалося “в бік позицій народної міліції ДНР”, а це є порушенням умов “перемир’я”. Через це бойовики Донецька в рамках Тристоронньої контактної групи наполягли на спільній інспекції позицій ЗСУ.

“Керівництво Республіки, строго дотримуючись логіки підписаного документа, зайняло принципову позицію і наполягло на дотриманні всіх запропонованих в таких випадках заходів. Завдяки чому завтра, 10 вересня, о 14:00 після проведення протимінних заходів керівник “представництва ДНР в СЦКК” і в переговорному процесі, генерал-майор Руслан Якубов перейде на підконтрольну “ВФУ” (так окупанти називають ЗСУ – “Н”) територію, де за участю СММ ОБСЄ буде проведена спільна інспекція сторін СЦКК в чинному складі, за підсумками якої буде складено відповідний акт”,

– інформує сторона окупантів.

Станом на вечір 9 вересня обговорювалися деталі і “логістична складова майбутньої спільної інспекції”.

Хто такий “Якуб”

Як відомо, представник угруповання “ДНР” в інспекції Шумів Руслан Якубов, позивний “Якуб” – це громадянин Росії Руслан Халілович Вахітов.

Як повідомляв “Укрінформ“, він – випускник Челябінського вищого танкового училища, Загальновійськової академії ЗС РФ, військовослужбовець ЗС Росії. У 2008 році звільнився з армії, якийсь час жив у Воронежі, займався бізнесом у компанії “Амулет”.

Після початку російської агресії полковник був повернутий на службу в ГРУЮ прибув на Донбас, узяв прізвище Якубов. Його основною місією був розвиток контактів з представниками ОБСЄ. Якуб був начальником штабу 1-го армійського корпусу ЗС Росії в ОРДО.

16 лютого 2016 року підконтрольні окупантам ЗМІ поширили відео зустрічі тодішнього заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга з полковником Якубовим в районі селища Зайцеве. “Ми не допустимо [українців], жодного клаптика землі не віддамо. Усе це земля наша, тому залишати її ми не збираємося”, – рапортував тоді Хугу громадянин Росії.

Надалі в окупаційних військах Якуб підріс до “генерал-майора” і у квітні 2017 року очолив т. зв. “представництво ДНР в Спільному центрі контролю і координації”.

Етнічний татарин Вахітов-Якубов грає в “спільному центрі” роль “ополченця ДНР”, при цьому є громадянином РФ. Фактично, Росія залишила свого “смотрящего” в структурах ОРДО, які контактують з СММ ОБСЄ, а також, через міжнародних спостерігачів, з українськими військовими.

Як відомо, досі Україна не визнавала присутність бойовиків Донецька в СЦКК – після того, як Спільний центр наприкінці 2017 року офіційно покинули російські офіцери як сторона конфлікту.

“Про всі свої розмови, офіційні та неофіційні зустрічі з працівниками ОБСЄ, про успіхи у своїй кампанії з дезінформування міжнародних спостерігачів, Руслан Вахітов регулярно доповідає в російський Генштаб. Одна з таких доповідей про результати зустрічі Вахітова з Хугом у червні 2018 року опинилася у нашому розпорядженні”,

– писав “Укрінформ” у статті 2019 року.

Інформагентство також нагадує, що у вересні 2017-го “Якубов” літав до Мінська і робив спробу взяти участь у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Тоді українська сторона відмовилася з ним спілкуватися.