Кабімін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає NNS.

Так, для реалізації реформи державного управління та виконання стратегії реформування державного управління запланувано наступні кроки:

Для підвищення якості урядових рішень та посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади та «Про Кабінет Міністрів України». Мова йде про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та Центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ).

Для встановлення єдиних вимог до нормопроєктування та вирішення колізійних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про нормативно-правові акти».

Для запровадження сучасних стандартів підготовки проєктів рішень та залучення заінтересованих осіб до їх підготовки розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про публічні консультації».

Для зосередження Кабміну та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень».

Для вдосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності продовжується робота над оновленням Регламенту Кабміну відповідно до рекомендацій програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA. Індикатором виконання буде подання законопроєктів Уряду до парламенту.

Для формування професійної державної служби та виконання Стратегії реформування держуправління перед Національним агентством України з питань державної служби поставлені такі завдіння: