Кабімін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік

- 09 вер. 2020
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає NNS.
Так, для реалізації реформи державного управління та виконання стратегії реформування державного управління запланувано наступні кроки:
- Для підвищення якості урядових рішень та посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади та «Про Кабінет Міністрів України». Мова йде про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та Центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ).
- Для встановлення єдиних вимог до нормопроєктування та вирішення колізійних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про нормативно-правові акти».
- Для запровадження сучасних стандартів підготовки проєктів рішень та залучення заінтересованих осіб до їх підготовки розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про публічні консультації».
- Для зосередження Кабміну та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень».
- Для вдосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності продовжується робота над оновленням Регламенту Кабміну відповідно до рекомендацій програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA. Індикатором виконання буде подання законопроєктів Уряду до парламенту.
Для формування професійної державної служби та виконання Стратегії реформування держуправління перед Національним агентством України з питань державної служби поставлені такі завдіння:
- Оновлення конкурсних процедур для забезпечення прозорого відбору на держслужбу, що ґрунтується на європейських принципах публічної адміністрації, та залучення на держслужбу висококваліфікованих фахівців. Відповідна постанова має бути прийнята Кабміном;
- Удосконалення законодавства в сфері розвитку держслужби та системи оплати праці з метою оновлення процедури добору за принципами SIGMA та запровадження прозорої системи оплати праці держслужбовців, що передбачає перегляд структури оплати праці, посилення її конкурентоспроможності, впровадження системи грейдів, створення дієвого кандидатського резерву тощо. Відповідний законопроєкт має бути поданий до парламенту;
- Запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби в пілотних державних органах в межах реалізації Концепції реформування системи оплати праці держслужбовців. Відповідна постанова має бути прийнята Кабміном;
- Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати, враховуючи HRMIS. Індикатор виконання – введення системи в промислову експлуатацію та підключення до неї міністерств та інших ЦОВВ.
На Одещині у морському порту «Південний» оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ повідомляє Громадське, передає NNS.
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