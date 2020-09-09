Местные выборы-2020: календарь основных событий в Украине

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5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года, а 6 сентября стало последним днем, когда партии могли подать копии решений об участии своих местных ячеек в Центральную избирательную комиссию.

NNS публикует календарь выборов со ссылкой на OBOZREVATEL.

До 10 сентября все желающие граждане Украины могут изменить избирательный адрес: впервые украинцы могут сменить место голосования на выборах местных депутатов и мэров.

До 14 сентября организации Украины могут зарегистрироваться официальными наблюдателями.

15-24 сентября – партии могут выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации своих кандидатов. В городах с более 10 тысячами избирателей можно баллотироваться в депутаты только от партий. Избиратели будут голосовать как за партийные списки, так и за того или иного кандидата от партии в таком списке. В городах и поселках с количеством избирателей менее 10 тысяч выборы пройдут по обычной мажоритарной системе.

До 30 сентября кандидаты подают своих представителей в состав участковых комиссий.

30 сентября – 9 октября – формирование участковых комиссий.

До 5 октября можно отказаться от баллотирования.

До 14 октября иностранные организации могут подать документы для регистрации международными наблюдателями на местных выборах в Украине.

22 октября – последний день, когда могут быть обнародованы результаты соцопросов и рейтингов партий и кандидатов от них.

23 октября – последний день предвыборной агитации.

24 октября – "день тишины" – законодательством запрещается предвыборная агитация.

25 октября – выборы с 08:00 до 20:00.

6 ноября – подсчет результатов.

15 ноября – приблизительная дата проведения II тура выборов мэров в городах с более чем 75 тысячами избирателей. Если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50% голосов, то во II тур проходят два лидера.



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