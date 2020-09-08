На Донбасі двоє українських військових підірвались на міні

08 вер. 2020
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На Донеччині двоє військовиків підірвалися на міні. Про це NNS повідомляє з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Сьогодні, 8 вересня, на Донеччині двоє українських військових дістали бойове травмування внаслідок підриву на протипіхотній міні ПМН-2.

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний",

– мовиться в повідомленні.

В ОТУ "Схід" додали, що "на місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України".

Нагадаємо, 6 вересня в зоні ООС двоє українських військових в результаті підриву були поранені. На жаль, 7 вересня, один з них помер у реанімації.

Також 6 вересня, підірвавшись на мінному полі, загинули двоє наших військових в зоні ООС.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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