Місцеві вибори, які заплановано на 25 жовтня, хочуть скасувати через суд

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До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати постанову від 8 серпня про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба суду, пише Громадське, передає NNS.

Як стало відомо NNS, позов надійшов від громадської організації «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села». На думку позивача, цю постанову ухвалили з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Зараз суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження.

Що це за ГО?

Згідно з даними YouControl, громадська організація «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» зареєстрована в Києві, її керівник — Аркадій Корнацький. Він був депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка».

Коли місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Як повідомляла NNS, офіційний виборчий процес стартував 5 вересня.

Нагадуємо, змінити виборчу адресу на місцевих виборах-2020 можна до 10 вересня. Читайте про це тут: Місцеві вибори 2020: як змінити виборчу адресу