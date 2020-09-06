Бойовики порушили перемир’я: поранено українського військового

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6 вересня на Донбасі бойовики зухвало порушили оголошене повне й всеосяжне перемир’я. Поранено українського військового. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості досягнуті Тристоронньою контактною групою та здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру, - повідомляють в штабі.

Також зазначається, що об’єднані сили дають ще одну можливість так званим «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.

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