У ВР готові до дискусій про вибори на Донбасі

06 вер. 2020
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Парламент готовий до дискусії щодо Мінських угод, проте зареєстрованих нових законодавчих ініціатив поки що немає. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє NNS з посиланням на УНН.

“Парламент готовий бути майданчиком для обговорення і для такої дискусії (щодо Мінських угод та компромісів по Донбасу — ред.). ми до цього відкриті. Я впевнений, що до цього долучаться представники всіх депутатських фракцій та груп, і це дасть можливість швидше та більш якісно підготовити відповідні законопроекти, розробити їх, зареєструвати, і розглянути в стінах ВР”,

— заявив Разумков.

За його словами, додаткових законодавчих ініціатив, які б з’явилися після заяви керівника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), першого президента України Леоніда Кравчука щодо виборів на окупованому Донбасі, або його заступника у ТКГ Вітольда Фокіна, поки що немає.

“Ідеї завжди були. Вони обговорювались в Верховній Раді, але, мабуть буде коректне говорити не ідеями, а фактами”,

— сказав він.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ щодо Донбасу, перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін 15 вересня прийде на засідання комітету ВР з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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