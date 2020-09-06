Журналіст підгледів переписку «слуг народу»: «Квоти продано» (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Депутати фракції «Слуга народу» обговорювали в чаті формування списків на місцевих виборах. Переписку вдалося підгледіти і зробити фото журналісту видання Цензор.нет, - повідомляє NNS з посиланням на вказаний сайт.

3 вересня під час засідання Верховної Ради нардеп СН Сергій Литвиненко (обраний по мажоритарному округу №156 у Рівненській області) переглядав повідомлення в чаті "мажори СН".

Так нардеп Ігор Фріс (СН) переслав в чат повідомлення Олени Шкрум: "Зеленський пропонує зберегти на посадах всіх тих осіб, призначених "тимчасово" без конкурсу на державну службу під час карантину".

Далі нардеп Євген Шевченко (СН) повідомив, що він тепер числиться "ворогом" через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.

Парламентарій Сергій Нагорняк (СН) у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від СН, щоб "поговорити чесно".

Нардеп Марія Мезенцева (СН) поцікавилася: "а де наша квота гарантована".

На що колега по фракції Мезенової Нагорняк відповів:

"Маша, вона вже продана. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з баблом поїхали до них за прапорами".

Нагорняк також переслав в чат інше повідомлення:"поки спрацювали два методи - йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою".

На що абонент "ДеАндрТерноп" (зазначимо, що це Богданець Андрій обраний від СН по 163-му округу в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.

"У нас більше 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднається для досягнення спільної мети?",

- додав він.

Почитавши повідомлення у фракційному чаті, Литвиненко почав веселу бесіду з колегою по фракції Павлом Халімоном.