Рада провалила надважливий для місцевих виборів закон

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Верховна Рада сьогодні, 3 вересня, відхилила законопроєкт щодо уточнення окремих виборчих процедур. Про це NNS повідомляє, посилаючись на онлайн-трансляцію ранкового засідання парламенту.

Верховна Рада не підтримала у першому читанні проєкт закону №3971 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур – його було відхилено. Не вдалося направити законопроєкт ні на повторне голосування, ні на доопрацювання.

Зазначимо, що ранкове засідання у Верховній Раді почалося з «хорового виступу» депутатів фракції ОПЗЖ, які вийшли до трибуни, грюкали по ній кулаками і скандували «забезпечте право вибора», вимагаючи проведення місцевих виборів на Донбасі. Після цього заявили, що поки Рада не виконає цю вимогу і не змінить свою постанову, їх фракція не буде голосувати за жоден законопроєкт.

Також зазначимо, що зранку у залі було досить мало депутатів фракції «Слуга народу». Всього ж зареєструвалися 270 нардепів. Даний фактор і демарш/шантаж ОПЗЖ призвели до того, що надважливий для проведення місцевих виборів законопроєкт, було відхилено.

З посиланням на depo.ua роз’яснюємо, в чому важливість законопроєкту.

Як відомо, чергові місцеві вибори в 2020 році відбудуться за новим Виборчим Кодексом, яким запроваджено прогресивні норми щодо організації та проведення виборів, а також уніфіковано весь масив виборчого законодавства в державі.

Паралельно із реформою виборчого законодавства в України реалізовувалась реформа децентралізації та адміністративно-територіального устрою.

Наслідком останньої стало утворення нових територіальних громад базового рівня та реорганізація районного рівня адміністративно-територіального устрою України. Тому, і у Виборчому кодексі України також необхідно врахувати відповідні зміни, які впливають на організацію та проведення виборів в Україні, а особливо місцевих.

Згідно з пояснювальною запискою, нині окремі положення Виборчого кодексу потребують уточнення та техніко-юридичного доопрацювання задля уніфікації всіх процедур із підготовки, організації та проведення виборів.

Також, враховуючи новий підхід до обрання старост непрямими виборами, деякі положення законодавства про вибори та про місцеве самоврядування потребують приведення у відповідність між собою.

Проєктом закону було передбачено вдосконалення та уточнення окремих виборчих процедур, зокрема щодо:

зміни меж дільничних виборчих комісій;

обмеження щодо ведення агітації під час виборчого процесу;

вимог до інформації про кандидатів у інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;

порядку висування кандидатів;

реєстрації осіб обраних депутатами тощо.

Також, документом пропонується привести у відповідність до новел законодавства положення ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині норм щодо повноважень старост та їх припинення.

Законопроєктом було передбачено внесення змін до Виборчого кодексу:

щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;

щодо уточнення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;

щодо уточнення вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;

щодо висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій;

щодо переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати;

щодо вимог до виборчих бюлетенів та порядку їх виготовлення;

щодо організації та порядку голосування;

щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Також, задля лібералізації процедури зміни виборчої адреси виборця без зміни офіційної реєстрації місця проживання планувалися зміни до ЗУ "Про Державний реєстр виборців".

Окрім того, до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" пропонувалися зміни, які визначають порядок обрання старост шляхом непрямих виборів та визначають межі території, на яку поширюються їх повноваження.

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