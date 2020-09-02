ОБСЄ виявила нові траншеї біля Ужівки і Водяного на Донеччині

- 02 вер. 2020
- Перегляди: 266
Завантажте мобільний додаток сайту
Спостерігачі Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ виявила свіжі продовження траншей біля Ужівки і Водяного в Донецькій області. Про це NNS повідомляє з посиланням на звіт місії.
«29 серпня приблизно в 3 км на північний захід від населеного пункту Ужівка (колишнє Ленінське; непідконтрольного уряду, 96 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 20-і 30 — метрове продовження (з півдня на північ і зі сходу на захід відповідно) існуючої траншеї»,
- йдеться у звіті.
За оцінкою спостерігачів, траншеї належать збройним формуванням.
Крім того, 29 серпня на відстані близько 500 м на північний захід від вищезгаданої траншеї і приблизно в 2 км на схід від населеного пункту Водяне безпілотник виявив 20-і 40 - метрове продовження існуючої траншеї.
За оцінкою СММ, вони належали Збройним силам України.
Раніше ми повідомляли: Переговори по Донбасу. Чого чекати восени
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України