ОБСЄ виявила нові траншеї біля Ужівки і Водяного на Донеччині

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Спостерігачі Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ виявила свіжі продовження траншей біля Ужівки і Водяного в Донецькій області. Про це NNS повідомляє з посиланням на звіт місії.

«29 серпня приблизно в 3 км на північний захід від населеного пункту Ужівка (колишнє Ленінське; непідконтрольного уряду, 96 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 20-і 30 — метрове продовження (з півдня на північ і зі сходу на захід відповідно) існуючої траншеї»,

- йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, траншеї належать збройним формуванням.

Крім того, 29 серпня на відстані близько 500 м на північний захід від вищезгаданої траншеї і приблизно в 2 км на схід від населеного пункту Водяне безпілотник виявив 20-і 40 - метрове продовження існуючої траншеї.

За оцінкою СММ, вони належали Збройним силам України.

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