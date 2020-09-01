Гео Лероса вигнали з фракції "Слуга народу"

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Фракція "Слуга народу" вирішила вигнати нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Про це з посиланням на пресслужбу партії передає Українська правда, інформує NNS.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України",

— повідомляють в партії.

До того, на засіданні парламенту 1 вересня, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Пізніше стало відомо, що у "Слузі народу" збирають голоси за виключення Гео Лероса з фракції.

Передісторія:

Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.

У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.

Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.