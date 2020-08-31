Верховна Рада завтра розгляне закон про референдум у другому читанні

31 серп. 2020
Перегляди: 99

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада IX скликання під час роботи IV сесії планує завершити реформу децентралізації, розглянути законопроєкти щодо діджиталізації, референдуму, тощо. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку партії Слуга Народу.

У пресслужбі партії повідомили, що вже завтра стартує IV сесія Верховної Ради.

В ході роботи депутати планують взятися за такі питання:
  • Державний бюджет України на 2021 рік;
  • ухвалення законопроєктів про державні символи;
  • законодавство про народовладдя, зокрема, у другому читанні треба ухвалити законопроєкт про всеукраїнський референдум;
  • завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо);
  • системні реформи в економічній сфері – законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва;
  • діджиталізація і розвиток IT-сфери – готується законодавство про створення “Дія Сity”, свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу конкурентоздатнішою;
  • питання економічної безпеки та оборони держави;
  • продовження реформи парламенту.

Раніше ми повідомляли: Україна заморозила всі контакти з офіційним Мінськом

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Автор: NNS - Національна служба новин

Якщо в школі виявлять коронавірус, хто піде на самоізоляцію – відповідь МОЗ

Якщо в школі виявлять коронавірус, хто піде на самоізоляцію – відповідь МОЗ
Навчальний рік у школах стартує вже завтра, 1 вересня, проте у багатьох досі виникають питання щодо організації процесу навчання у зв’язку з коронавірусним карантином. Сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що робити учням та вчителям, якщо у когось зі...
Докладніше
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі