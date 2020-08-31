Верховна Рада завтра розгляне закон про референдум у другому читанні

- 31 серп. 2020
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Верховна Рада IX скликання під час роботи IV сесії планує завершити реформу децентралізації, розглянути законопроєкти щодо діджиталізації, референдуму, тощо. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку партії Слуга Народу.
У пресслужбі партії повідомили, що вже завтра стартує IV сесія Верховної Ради.
В ході роботи депутати планують взятися за такі питання:
- Державний бюджет України на 2021 рік;
- ухвалення законопроєктів про державні символи;
- законодавство про народовладдя, зокрема, у другому читанні треба ухвалити законопроєкт про всеукраїнський референдум;
- завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо);
- системні реформи в економічній сфері – законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва;
- діджиталізація і розвиток IT-сфери – готується законодавство про створення “Дія Сity”, свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу конкурентоздатнішою;
- питання економічної безпеки та оборони держави;
- продовження реформи парламенту.
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