З Юлії Кузьменко зняли електронний браслет

27 серп. 2020
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З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка  посилається на Фейсбук-сторінку адвоката Кузьменко Тараса Безпалого.

"Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю".

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Про це адвокат повідомив ввечері 26 серпня.

Також стало відомо, що Європейський суд з прав людини підтвердив отримання скарг від адвоката Безпалого. В них йде мова щодо незаконного затримання та інших порушень, які були в справі.

Нагадаємо, 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній.

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Автор: NNS - Національна служба новин
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