З Юлії Кузьменко зняли електронний браслет

- 27 серп. 2020
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З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка посилається на Фейсбук-сторінку адвоката Кузьменко Тараса Безпалого.
"Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю"....
Про це адвокат повідомив ввечері 26 серпня.
Також стало відомо, що Європейський суд з прав людини підтвердив отримання скарг від адвоката Безпалого. В них йде мова щодо незаконного затримання та інших порушень, які були в справі.
Нагадаємо, 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній.
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НАК "Нафтогаз України" підвищила вартість газу для населення за річним контрактом на 10% — з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр, пише Економічна правда, передає NNS.