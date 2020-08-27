З Юлії Кузьменко зняли електронний браслет

Завантажте мобільний додаток сайту

...

З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка посилається на Фейсбук-сторінку адвоката Кузьменко Тараса Безпалого.

"Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю". ...

Про це адвокат повідомив ввечері 26 серпня.

Також стало відомо, що Європейський суд з прав людини підтвердив отримання скарг від адвоката Безпалого. В них йде мова щодо незаконного затримання та інших порушень, які були в справі.

Нагадаємо, 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній.

Раніше ми повідомляли: Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій