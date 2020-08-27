Стало відомо, хто висувається на мера Дніпра від «Слуги народу»

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У партії «Слуга народу» представили свого кандидата на посаду міського голови Дніпра. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який, в свою чергу, посилається на пресслужбу політсили в Телеграм-каналі.

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«Знайомтеся: наш кандидат в мери Дніпра - Сергій Риженко»,

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині Сергій Риженко депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова.

Риженко під час презентації Стратегії розвитку регіону заявив, що своїм головним завданням бачить будівництво безпечного міста для кожного.

Як наголошується, він є заслуженим лікарем України. Був першим заступником міністра охорони здоров'я, головним державним санітарним лікарем України, головою Державної СЕС. Має Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

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