На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі сьогодні, 25 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України