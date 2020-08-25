На Донбасі підірвалися двоє українських військових

25 серп. 2020
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На Донбасі сьогодні, 25 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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Автор: NNS - Національна служба новин

На Донбасі підірвалися двоє українських військових

На Донбасі підірвалися двоє українських військових
На Донбасі сьогодні, 25 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.
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