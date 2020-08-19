Утретє за 24 роки: у Раді хочуть оголосити новий конкурс на створення великого Герба України

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Верховна Рада IX скликання вирішила внести своє ім'я в історію, оголосивши новий конкурс на створення кращого ескізу великого Державного Герба України, який ніяк не можуть намалювати і затвердити от уже 24 роки, повідомляє NNS з посиланням на segodnya.

18 серпня проєкт постанови про конкурс (№3994) був зареєстрований в Раді і 19 серпня переданий до комітету з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування авторства спікера Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука, першого заступника лідера фракції "Слуга народу "Олександра Корнієнка і ряду інших "слуг".

Як випливає з картки законопроекту, тексту і супроводжуючих документів поки нема.

А тим часом нагадаємо, що епопея зі створенням великого Герба України тягнеться вже не перший рік.

Так, в листопаді 1996-го Кабмін прийняв постанову Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України і кращий текст Державного Гімну України (№ 1328). У березні 2000-го було затверджено склад держкомісії з підготовки конкурсу на кращий ескіз герба (постанова Кабміну № 442). У березні 2003-го складу держкомісії по великому Державному Гербу був знову затверджений (постанова Кабміну № 349).

В травні 2007-го Кабмін знову видав розпорядження про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (№283-р). У серпні 2007-го прийняли положення про комісію з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз (№ 1044). У 2008-му і 2009-му склад комісії неодноразово змінювався (розпорядження Кабміну № 775-р та № 514-р).

Але ескіз великого Державного Герба так і не було затверджено.

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