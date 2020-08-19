Повернення Донбасу: Кравчук назвав перший крок

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В процесі перемовин щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Україна планує вносити пропозиції, які відповідають українському законодавству. Київ має намір виступити з ініціативою створення вільної економічної зони на всій території Донецької та Луганської областей. Про це він розповів у інтерв'ю RT, повідомляє NNS з посиланням на Главред.

За словами першого українського президента, створення вільної економічної зони дозволить забезпечити роботу ринку праці на Донбасі, буде започатковано залучення інвестицій. Тоді люди побачать реальне врегулювання конфлікту.

"Запропонувавши вільну економічну зону, ми відразу включимо людей в роботу, інвестиції, почнеться безпосередня участь влади, громадських організацій. Всі, хто працюють в цій економічній вільній зоні, відчують необхідність своєї участі. Тому що від цього залежить їхнє життя. Але найголовніше - вони побачать, що життя почне змінюватися, припиняться загальні розмови про те, хто і що підписував чи ні", - вважає Кравчук.

Анонсувавши початок перемовин щодо обміну полоненими і вирішення питань встановлення безпеки на Донбасі, політик додав, що Київ ставить перед собою мету досягти конкретних домовленостей, які повинні відповідати інтересам людей.

"Не треба боятися сьогодні якихось рішень, які комусь можуть сподобатися чи ні. Головне, щоб вони відповідали інтересам людей",

- підкреслив Леонід Кравчук.

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