Які шанси СН на місцевих виборах у великих містах

- 19 серп. 2020
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У "Слуги народу" немає сильних кандидатів, які могли б скласти конкуренцію головам великих міст України на місцевих виборах. Тому мери великих міст мають великі шанси знову переобратися і залишитися на посадах. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади", - повідомляє NNS з посиланням на джерело.
За словами політтехнолога Костя Бондаренка, крім Києва, в Україні є ще кілька стратегічно важливих міст, навколо яких обертається велика політика, а також формується всеукраїнський бюджет.
"Це Львів, Вінниця, Дніпро, Харків, Одеса, Маріуполь і Запоріжжя. Фактично у всіх цих містах діючі мери, швидше за все, залишаться на своїх посадах",
- зазначив він.
Як вважає політтехнолог, "Слуга народу" намагатиметься домовитися з діючими мерами, тому надає їм неформальну підтримку. Наприклад, висуває проти них слабких кандидатів, щоб у результаті вони спільно сформували більшість у раді.
"Можливо, в цих домовленостях політсила Зеленського буде претендувати на посади секретарів міськрад. Інша справа, я думаю, що в більшості випадків ці попередні домовленості можуть бути порушені відразу після виборів",
- припускає він.
Ще менш оптимістичні прогнози робить політтехнолог Денис Богуш, адже на його думку, виборці, з одного боку, втомилися від старих політиків, але і до нових вони ставляться досить скептично.
"У цій ситуації СН в якихось регіонах країни може взяти близько 20%, але в більшості регіонів, я думаю, вона не пройде в РАДИ. Зараз у неї падає рейтинг, а до жовтня це падіння тільки посилиться",
- додав Богуш.
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