Вперше в історії: Україна відкликає посла з Мінську для консультацій

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла України у Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності. Це сталося вперше в історії у взаємовідносинах між Києвом і Мінськом, - повідомляє NNS з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо виклику посла України у Білорусі на консультації до Києва була оприлюднена на сайті відомства сьогодні, 17 серпня.

«Як ви знаєте, минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні. Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі. Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах»,

- йдеться в заяві.

З огляду на це, Дмитро Кулеба ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.

Він зазначив, що Україна вперше в історії вдається до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робить це виключно через неприпустимі дії Мінська.

«Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права та законні інтереси громадян України на території Білорусі. Принагідно хочу нагадати, що у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок до цієї країни. Тим, хто вже знаходиться у Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян»

- заявив міністр.

Довідково:

виклик посла на консультації до столиці - одна із форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою чи недружніми діями іноземної держави, у якій цей посол акредитований.

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