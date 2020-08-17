Зеленський відреагував на підпал авто "Схем"

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях". Відповідний пост він зробив у Фейсбук, передає NNS.

Зеленський нагадав, що у грудні 2014 неподалік палацу «Україна» невідомі спалили його авто.

«У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми»,

— написав він.

«Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене. Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань,

— зазначив гарант.

«І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування»,

— додав президент.

Нагадаємо, сьогодні вночі спалили автівку журналістів програми "Схеми". Як зазначено на сайті поліції Київщини, подію кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Призначено експертизи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Самі «Схеми» підозрюють голову Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова у причетності до підпалу, бо він свого часу злив номер авто та адреси проживання водіїв. Портнов це заперечує.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Хто такі «Схеми»

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA:Перший) щотижня випускають журналістські розслідування та аналітику про корупцію серед високопосадовців. Вони викривають тих, хто розкрадає державні гроші, майно та ресурси, зловживає владою для особистого збагачення та покриває корумпованих чиновників нехтуванням та бездіяльністю.

У своїх випусках журналісти розповідають про непрозорість влади, статки держслужбовців та конфлікти персональних інтересів з державними, кумівство, «розпил», афери та схеми.

Як зауважила речниця глави держави Юлія Мендель, вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.