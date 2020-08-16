РФ звинуватила Україну у блокаді Криму

Завантажте мобільний додаток сайту

Російська Федерація звинуватила Україну у «водній блокаді» Криму і заявила, що це є порушенням прав кримчан. Про це у Twitter написала російська місія в Женеві, повідомляє NNS з посиланням на agronews.ua.

«На словах турбуючись про дотримання прав кримчан, на ділі київська влада порушує їхні права, у тому числі на воду і свободу пересування, продовжуючи водну блокаду півострова і закриваючи КПП на кордоні з Кримом»,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після анексії Криму Росією у 2014 році Україна припинила водопостачання Криму через Північно-Кримський канал, яке покривало 85% потреб півострова у воді. Цього літа водосховища Криму стрімко всихають і на півострові уже фактично склалася надзвичайна ситуація з водою.

Позиція української держави досі полягає у тому, що Росія, як держава-окупант, відповідає за утримання окупованих територій згідно з міжнародними нормами, тому забезпечення Криму водою покладається цілком на окупанта.

«Позиція дуже проста, вона зафіксована в міжнародному праві, де є чітке правило, що ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму – це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І кримчани повинні висувати ці претензії саме Російській Федерації»,

– заявляв Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще у липні.

Раніше ми повідомляли: Бойовик «ЛНР» здався ЗСУ

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України