Видача «вагнерівців» РФ: реакція Зеленського і РНБО

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14 серпня, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на рішення білоруської влади повернути затриманих російських найманців до РФ, а не екстрадувати в Україну. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Офісу президента.

«Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії «Вагнера». Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення»,

- йдеться в повідомленні Офісу.

В той же час У РНБО назвали повернення "вагнерівців" РФ недружнім кроком і спрогнозували погіршення відносин України і Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення Білорусі повернути "вагнерівці" на Росію не правовим рішенням. Про це NNS повідомляє із посиланням на Facebook-сторінку РНБО.

"На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України",

– прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов ситуацію, пов’язану з поверненням бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до Росії.

Зокрема, він зазначив, що нажаль це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців "Вагнер" у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо бійців "вагнерівців".

"Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися",

– наголосив секретар РНБО України.

Нагадаємо, 9 серпня Лукашенко заявив, що затримані “вагнерівці” не цікавлять Україну, адже Генпрокурор не приїхала до Мінська, щоб розібратися з ситуацією навколо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.

“Їм наплювати на цих хлопців”,

- сказав він, спілкуючись з журналістами. Зазначивши при цьому, що Генпрокурор Росії теж не приїхав до білоруської столиці.

Відомо, що 6 серпня у ЗМІ з’явилась інформація про намір Лукашенка запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії і України для розгляду ситуації із затриманими бойовиками.

Того ж дня в офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих у Білорусі бойовиків. Тоді також зазначили, що “поки офіс генпрокурора його ще не отримав”.

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