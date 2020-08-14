Доба на Донбасі: один загиблий і поранений, противник зводить укріплення, обстрілів не було

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За минулу добу, 13 серпня, на Донбасі не було зафіксовано обстрілів. Проте, Україна втратила одного захисника, а ще один отримав поранення. Кім цього зафіксоване одне порушення режиму тиші з боку противника. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника,

— вказано у повідомленні.

У штабі ООС також зазначили, що:

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога. Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них — загинув, інший — отримав поранення.

Інформацію про загиблого надав Долинський районний військовий комісаріат, який повідомив:

Сумна звістка про загибель героя прийшла на Долинщину!

Сьогодні 13 серпня 2020 року захищаючи рідну землю загинув наший земляк ПОХОВИЧ Сергій житель села Новогригорівка Перша Долинського району .

Сергій Богданович Похович – старший сержант 42-го окремого батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади.

У Сергія залишилося двоє дорослих дітей, які зараз також обороняють нашу Батьківщину!

Долинський районний військовий комісаріат висловлює глибоке співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Ми розуміємо, що ніякі слова не повернуть героя. Але його вчинок залишиться в серцях назавжди.

Церемонія прощання з бійцем (орієнтовно) почнеться о 12.00 15 серпня 2020 року в селі Новогригорівка Перша, Долинського району Кіровоградської області.

Сергій Похович

Пораненого військового оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

Як стало відомо NNS , пораненого військового рятують у дніпровській лікарні імені Мечникова. Стан вкрай важкий.

Інформацію про нього надав головний лікар закладу Сергій Риженко.

Йому 37 років, старший солдат ВСУ, родом з Миколаєва. Протитанкова міна розтрощила автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр з важкими пораненнями бортом доставлений у Мечникова на апараті ШВЛ. Стан вкрай важкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків в голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки. Прямо з реанімаційного залу поданий в операційну. Стабілізовано. Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування у Мечникова. Віримо, що виживе,

- написав він.

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