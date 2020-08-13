На Донбасі сьогодні загинув військовий, ще один отримав поранення

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Від початку доби 13 серпня станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі ворожих провокацій не фіксувалося, але внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця. Про це NNS повідомляє з посиланням на щоденне зведення прес-служби Міноборони України.

Як стало відомо NNS , один з бійців загинув, інший отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї трагедії наразі з’ясовуються.

Станом на цей час ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці не втрачають пильності та слідкують за діями окупантів, в готовності до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії.

Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил. Причиною смерті названо необережне поводження зі зброєю.

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