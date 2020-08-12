Володимир Зеленський висловив сподівання щодо зарплати вчителів

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Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що до кінця його каденції вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплатню. Про це він сказав на сьогоднішній зустрічі з випускниками, які набрали найбільше балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє NNS з посиланням на Офіс президента.

В ході зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів. Глава держави висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще.

«Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити»,

– зауважив він.

Також Зеленський підтримав ініціативу надання президентських стипендій учням, які набрали максимальну кількість балів під час ЗНО.

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