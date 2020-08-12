Стало відомо, скільки українці платять за дачу Зеленського

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Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський, президент України, вирішив проживати на державній дачі попри власну передвиборчу обіцянку. Стало відомо, у скільки це обходиться українцям. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ракурс.

Інформацію оприлюднив депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook. Він показав офіційну відповідь, згідно якої на обслуговування резиденції президента витрачається 3,5 млн гривень бюджетних грошей на рік.

Ар'єв засудив подружжя Зеленських, які є доларовими мільйонерами, через користування державною дачею. Він заявив, що президент має п’ять квартир у Києві, розкішну віллу в Італії, апартаменти у Великій Британії та кілька готельних номерів у Грузії. Але попри свої володіння та статки, усе ж вирішив переїхати до президентської резиденції, де буде жити за бюджетний кошт.

Він додав до своїх слів офіційну відповідь від Офісу президента, де повідомляється, що платники податків віддадуть 3,5 млн грн за держдачу Зеленського.

Депутат наголосив, що згідно з інформацією, наданою ОП, президент розпочав готуватися до переїзду ще в червні 2019 року. Тобто одразу після свого обрання. До перемоги на виборах Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями. Він стверджував, що державні резиденції треба віддати дітям.

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