«Знущалися, питали, чий Крим?»: співачка Глюкоза жаліється на українських прикордонників

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Наталія Іонова, вона ж Глюкоза, яку не пустили в Україну, звинуватила співробітників ДПСУ в «монтажі відео» і в тому, що її, мовляв, «кинули в топку політичного фарсу». Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини.

Як стало відомо NNS , російська співачка Наталя Іонова (Глюкоза), яку не пустили в Україну через незаконну поїздки до Криму, поскаржилася в Instagram, що прикордонники в аеропорту Бориспіль «розгорнули справжню спецоперацію» - «давили, пресинг був такий, ніби я якась терористка». Росіянка поскаржилася, що з нею «весь час говорили українською мовою», якої вона нібито не розуміє.

Людина знову і знову ставила запитання: «Чий Крим?». Я намагалася пояснити, що я артист, що... я поза політикою і просто їду до друзів... На третій годині пресингу питанням «Чий Крим?» я задала зустрічне запитання: «Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну, відправляйте назад, до чого ці допити?»,

- обурюється вона.

На її думку, прикордонникам «потрібно було одне - щоб в моїй промові прозвучало це словосполучення, (і воно прозвучало — від ред.) а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно».

Іонова скаржиться, що її «безсовісно принижували, провокували, використовували, робили пішаком у грі, яка націлена на посилення міжнаціональних конфліктів, де людям нав'язують, хто друг, а хто ворог».

Користувачі Instagram заявили у неї в блозі, що на відео допиту чути, що з нею спілкуються російською мовою, і засумнівалися, що хтось влаштував монтаж. Також в коментарях відзначили, що вона «не могла згадати» дату поїздки до Криму, хоча побувала там відразу після окупації.

Нагадаємо, 6 серпня 2020-го російську співачку Глюкозу повернули в аеропорту Бориспіль назад: вона летіла з Мінська. Аргументація: відвідувала тимчасово окупований Крим з порушенням законів, тобто їздила туди в 2014-му не через українські пункти пропуску, а прямим рейсом Москва-Сімферополь. Їй заборонений в'їзд до України на три роки.

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