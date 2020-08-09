Оприлюднено план-графік проведення місцевих виборів в Україні

- 09 серп. 2020
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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Під час свого засідання 8 серпня Центральна виборча комісія затвердила Календарний план місцевих виборів. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.
"З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення місцевих виборів Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року",
- ідеться в повідомленні ЦВК.
Основні заходи з підготовки та проведення місцевих виборів в Україні восени 2020 року:
- 5 вересня - початок виборчого процесу чергових та перших місцевих виборів.
- До 6 вересня - подання до ЦВК копії рішення вищого керівного органу політичної партії про участь її місцевих організацій у місцевих виборах.
- До 10 вересня - визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на день початку виборчого процесу розміру грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу.
- Від 15 до 24 вересня - висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
- До 2 жовтня - оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів у визначений відповідною комісією спосіб.
- Початок передвиборної агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів).
- До 5 жовтня - звернення про відмову від балотування кандидатів та партій.
- До 7 жовтня - затвердження тексту виборчого бюлетеня.
- До 9 жовтня - утворення дільничних виборчих комісій.
- До 13 жовтня - передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень.
- До 15 жовтня - надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення.
- До 19 жовтня - подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно.
- До 19 жовтня - подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу.
- До 22 жовтня - передавання уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці.
- Від 23 жовтня до 20:00 25 жовтня - заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами в тому числі щодо кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, а в день голосування – оприлюднення результатів опитування виборців щодо їхнього волевиявлення під час голосування.
- О 24:00 23 жовтня - завершення передвиборної агітації.
- 24 жовтня – "день тиші".
- До 20:00 23 жовтня - подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування.
- ВІД 08:00 ДО 20:00 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ - ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.
- До 3 та 6 листопада включно - встановлення підсумків голосування.
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