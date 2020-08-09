Оприлюднено план-графік проведення місцевих виборів в Україні

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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Під час свого засідання 8 серпня Центральна виборча комісія затвердила Календарний план місцевих виборів. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

"З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення місцевих виборів Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року",

- ідеться в повідомленні ЦВК.

Основні заходи з підготовки та проведення місцевих виборів в Україні восени 2020 року: