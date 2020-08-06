Царям закон не писан: Зеленский без защитной маски посетил магазин на Донбассе

06 серп. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин. Как сообщает NNS ср ссылкой на OBOZREVATEL, глава государства пообщался с украинцами и сделал фото.

В магазине Зеленский приобрел сладости и кофе.

Отметим, что сегодня, 6 августа, Зеленский посетил зону проведения ООС на Донбассе, где наградил украинских военных за мужество в бою. После президент пообщался с журналистами.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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