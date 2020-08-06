Зеленський розповів, чому призначив Кравчука очільником української делегації у ТКГ

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Президент Володимир Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «досвідчена людина» та має авторитет, тому призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, пише Громадське, передає NNS.

Про це Зеленський розповів на брифінгу під час робочої поїздки на Донеччину.

«У нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет у всій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях... Він досвідчена людина»,

— сказав Зеленський.

Також він додав, що з Кравчуком працюватиме перший український прем'єр 87-річний Вітольд Фокін, віцепрем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

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До цього Тристоронню контактну групу очолював другий президент України Леонід Кучма. Але 28 липня стало відомо, що він більше не братиме участь у перемовинах у Мінську. Тоді йому почали шукати заміну.

Зеленський казав, що розглядається кандидатура Леоніда Кравчука, Олексія Рєзнікова та інших на очільника групи. Президент хотів знайти баланс: «людина, з якою розмовляє Росія, людина, яку поважають в Україні, людина, яка може домінувати за столом перемовин».

Врешті-решт вирішили, що групу очолюватиме 86-річний Кравчук. Він пообіцяв «до останнього подиху» працювати над пришвидшенням миру на Донбасі.

Кравчук уже розповів про два компроміси, на які готовий піти щодо Донбасу. Перший — замість поняття «особливий статус Донбасу» хоче ввести «особливу систему управління» в цих регіонах. Другий — створити вільну економічну зону в цих районах.

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Фото: скрін з відео бріфингу президента на Донбасі