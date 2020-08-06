Радник Зеленського написав заяву про звільнення (фото)

- 06 серп. 2020
- Перегляди: 370
Завантажте мобільний додаток сайту
Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням, передає УНІАН, інформує NNS.
Про це 5 серпня він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишній радник мера Києва Віталія Кличка)",
— заявив Новіков.
Причини звільнення радник президента не розкрив. Він супроводив пост своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.
Раніше радник Київського міського голови Максим Бахматов заявив, що разом з Офісом трансформації припиняє свою роботу в Київській міській держадміністрації через політичну турбулентність у КМДА.
Читайте ще: Зеленський обговорив з Лукашенком видачу "вагнерівців" Україні
У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту, пише УП.Життя, передає NNS.