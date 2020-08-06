Радник Зеленського написав заяву про звільнення (фото)

06 серп. 2020
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Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням, передає УНІАН, інформує NNS.

Про це 5 серпня він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишній радник мера Києва Віталія Кличка)",

— заявив Новіков.

Причини звільнення радник президента не розкрив. Він супроводив пост своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

Раніше радник Київського міського голови Максим Бахматов заявив, що разом з Офісом трансформації припиняє свою роботу в Київській міській держадміністрації через політичну турбулентність у КМДА.

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Автор: Маруся Оффон

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