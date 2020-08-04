87-річний Фокін погодився увійти до складу ТКГ

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Екс-прем'єр Фокін погодився увійти до складу мінської ТКГ та готовий їхати на окупований Донбас і говорити з місцевими. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як стало відомо NNS , пропозицію увійти до складу ТКГ Фокін отримав від глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Перший український прем'єр-міністр Вітольд Фокін вирішив брати участь в переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це Фокін розповів у коментарі виданню "Гордон". За його словами, дане рішення далося дуже важко, в тому числі через неоднозначну реакцію на призначення в ТКГ Леоніда Кравчука.

"Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь у фіналі свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина - це Україна і її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським",

- заявив Фокін.

Про своє рішення Фокін має намір проінформувати главу Офісу президента Андрія Єрмака в ході сьогоднішньої зустрічі. Саме Єрмак, за словами Фокіна, запропонував йому брати участь в роботі ТКГ.

"Він запросив нас разом з Кравчуком тиждень тому. Тоді я відповів, що для початку повинен зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з'ясувати позиції, узгодити точки зору. Тому що ТКГ - це не ристалище для дискусій. Там повинні бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч з Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася. І сьогодні я повідомлю про своє рішення ",

- зазначив він.

Фокін також розповів, що готовий разом з іншими політиками відвідати окупований Донбас для переговорів.

"Я, як і Леонід Макарович, впевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б з групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію і поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України ",

- сказав екс-прем'єр.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що учасником Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

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