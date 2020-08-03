Стало відомо, хто пише тексти для Зеленського

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Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, поділився інформацією щодо роботи із ЗМІ. Він назвав прізвище головного спічрайтера Володимира Зеленського. Про це NNS повідомляє з посиланням видання «Страна».

Ціла команда людей займається розвитком стратегії. Про це 3 серпня повідомив в інтерв’ю виданню Подоляк.

У штаб, який розробляє концепцію реагування на медійні приводи, входять: Андрій Єрмак, Ірина Побєдоносцева, Юлія Мендель, Кирило Тимошенко, Сергій Шефір, Юрій Костюк та Михайло Подоляк.

Фінальне рішення з реакції на той чи інший медійний привід приймає Володимир Зеленський.

«Юлія Мендель - спікер президента, у неї інша функція - доносити офіційну позицію держави. Вона бере участь у розробці цієї позиції»,

- зазначив Михайло Подоляк.

Головний спічрайтер президента - Юрій Костюк (в минулому - сценарист серіалу «Слуга народу» та інших кинопродуктов «Кварталу»).

«Він пише тексти. Підсумкову версію дивлюся я вношу правки. Якісь блоки додаю я, ще хтось з вузького кола. А Костюк все це зводить і видає фінальну версію. Тому давайте говорити, що він - головний спічрайтер президента. Хоча взагалі спічрайтер - це збірне поняття, це не одна людина, а група людей. У Порошенка теж так було»,

- зазначив Михайло Подоляк.

Кирило Тимошенко в Офісі президента відповідає за спецпроекти, відео-програми, протокольні поїздки і роботу з регіональними ЗМІ.

«У Кирила Тимошенко великий фронт функціональних завдань. На ньому - спецпроекти: Велике будівництво, «Мандруй Україною». Такі рутинні речі, які вимагають багато роботи зі ЗМІ. На нього заточений департамент, який працює з регіональною пресою»,

- розповів Михайло Подоляк.

Крім основних постійних учасників, в цей умовний «штаб» з медіа-реагування входить великий медійний департамент.

«Туди входять у тому числі відділ протоколу, представники УДО - якщо є закрита інформація, яку ми не можемо розголошувати. Крім того, ситуативно туди входять начальники профільних управлінь, які відповідають за поїздки президента, за його комунікації і розробку сценаріїв цих поїздок»,

- розповів Подоляк.

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