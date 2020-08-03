Россия готовит вооруженный переворот в Украине: данные разведки

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Российские спецслужбы пытаются осуществлять попытки проведения специальных операций с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и разрушения украинской государственности. Стратегической целью Москвы является подготовка плацдарма для силового свержения власти в стране.

Об этом пишет председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для ZN.UA, сообщает NNS.

По его словам, в ходе направленных на дестабилизацию ситуации попыток со стороны России, Кремль делает акцент на дискредитации национальной идеи Украины, украинской идентичности и самой государственности.

Также россияне манипулируют факторами оккупированных территорий и достижения мира в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.

"Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы изменила предвыборные обещания относительно долгожданного мира в Донбассе",

- отмечает Кондратюк.

Как утверждает глава СВР, ключевая политическая цель России – это полномасштабная дестабилизация ситуации в Украине, которая якобы вынудить россиян осуществить вмешательство.

"Фактически, речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе",

- добавил он.

Напоследок Кондратюк подчеркнул, что для достижения своих целей россияне используют провокации, террор и политические убийства.

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