Землю в Алуште передали в собственность Чечне

02 серп. 2020
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Оккупационная администрация Крыма передала Чечне территорию бывшей здравницы для строительства нового детского лагеря. Об NNS стало известно из сообщения на российском информагентстве ТАСС.

Лагерь будет рассчитан на более чем 450 мест, а сама территория, отведенная под строительство, находится на берегу моря. Такую информацию подтвердил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

Он отметил, что передача земли в Алуште состоялась в рамках "укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом". Министр также добавил, что Рамзан Кадыров распорядился построить на этом месте новый, современный, отвечающий всем требованиям детский лагерь.

По данным крымских журналистов, Чечне передали бывший детский лагерь "Крымпотребсоюза", который был построен в 1970 году. Подконтрольный Кремлю, так называемый Совет министров Крыма, издал распоряжение, передав объект из собственности Крыма в собственность Чечни.

Напомним, 31 июля международный арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела относительно захвата Россией украинских инфраструктурных объектов на территории аннексированного Крыма.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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