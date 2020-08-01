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В конце сентября или в октябре вероятность начала военных действий со стороны России в Черном море составляет 70-80%. Об этом заявил главный редактор "БлекСиНьюз" (BlackSeaNews), координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает NNS со ссылкой на Укрінформ.

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов",

- отметил Клименко.

В частности, речь идет о концентрации военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ 2020" и местные выборы в Украине.

"Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а эти местные общины у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина ",

- считает Клименко.

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