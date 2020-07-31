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Минобороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия для бойцов ВСУ. Об этом заявил глава отдела внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота на брифинге в пятницу, 31 июля.

"Приказом Министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 внесены изменения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины, и лицеистами военных лицеев. Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта",

- сказал Непота, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

В частности, изменились знаки различия высшего офицерского, сержантского и старшинского состава, нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве, нарукавный знак воинской части - на левом, а знак Государственный Флаг Украины - на обоих рукавах. Также изменились и эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта",

- продолжил Непота.

Кроме того, были утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта, новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской и морской пехоты.

"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной",

- резюмировал Непота.

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