У “ДНР” чекають від Кравчука діалогу напряму

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У терористичній організації “Донецька народна республіка” прокоментували призначення Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі та заявили, що очікують від нього “прямого діалогу з республіками”. Про це NNS повідомляє з посиланням на Новинарню.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву в четвер, 30 липня, зробила так звана “міністерка закордонних справ” терорганізації “ДНР” Наталя Никонорова.

“Сподіваємося, що новий керівник української делегації проявить конструктивний підхід до переговорного процесу і не стане ухилятися від прямого діалогу з “республіками”. Це особливо важливо зараз, коли нам вдалося домогтися серйозних результатів в реалізації всеосяжного режиму припинення вогню, а на порядку денному стоять ключові питання політичного врегулювання”,

– цитує Никонорову сепаратистський ресурс “ДАН”.

Після цього призначення, за словами колабораціоністки, подальший прогрес в мінській групі залежатиме “від готовності учасників переговорів від Києва до плідної роботи”.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

28 липня другий президент України Леонід Кучма вирішив припинити участь у діяльності Тристоронньої контактної групи.

Раніше ми повідомляли, що Кравчук готовий до компромісів в ході переговорів, анонсує конкретні дії на Донбасі і просить не заважати Зеленському

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