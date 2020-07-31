США собираются увеличить военную помощь Украине

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В США, группа американских сенаторов из числа республиканцев и демократов внесла законопроект, который предусматривает увеличение военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, в том числе на предоставление летального оружия. Об этом, в пятницу, 31 июля, сообщает Reuters.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Среди прочего, сенаторы предлагают выделять Киеву четыре миллиона долларов в год на подготовку офицеров. Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.

Документом также предлагается назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя Штатов на переговорах в нормандском формате и создать рабочую группу по Украине с рядом европейских союзников.

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