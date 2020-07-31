ВІДЕО - Кортеж Зеленського порушує ПДР, а Єрмак користується номерами «прикриття»

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Кортеж президента Володимира Зеленського порушує швидкісний режим на дорогах, а працівники його Офісу користуються так званими номерами прикриття, хоча закон їм такого права не дає. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке, в свою чергу, посилається на розслідування «Схем».

Раніше Зеленський пояснював, чому остаточно не відмовився від кортежу, хоча й обіцяв. Він виправдовувався тим, що з президентським авто їздять ще лише одне чи два авто, й усі вони дотримуються правил дорожнього руху.

Однак, як стало відомо NNS , журналісти зафіксували, як на Новообухівській трасі кортеж президента перевищував швидкісний режим на 50 кілометрів на годину, подібні порушення вони виявили й на інших ділянках. До того ж перед машиною президента їхало авто з мигалками, яке «розганяло» перед кортежем інші машини. Перетинав кортеж і подвійну суцільну, що є грубим порушення ПДР.

Кортеж президента на Новообухівській трасі, 10 червня 2020 року

Всі ці машини мають номери прикриття, тобто це несправжні номери, яких немає в базі МВС й оштрафувати такі машини неможливо. Президент та його супровід мають право на такі номери, однак такі ж номер є в глави Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка та помічника Зеленського Сергія Шефіра.

Закон же каже, що працівники адміністрації/офісу президента не входять у список осіб, які мають право на такі номери, йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що номери прикриття досі має Арсеній Яценюк, який не прем’єр-міністр вже як чотири роки. Такі ж номери має колишній очільник СБУ Василь Грицак, який на запитання журналіста Михайла Ткача про порушення ПДР та номери прикриття відповів: «Мішо, дякую за дзвіночок, гарного дня».

Спецномери має й екс-президент Петро Порошенко, але його прес-служба нагадала, що за законом він має на це право.

Чи не найбільшу кількість порушень журналісти зафіксували за братами Суркісами — їхній кортеж і перетинав подвійну суцільну, і їхав по зустрічній, а також навіть заїжджав на пішохідну зону. Григорій Суркіс, депутат «Опозиційної платформи — за життя», також має спецномери.

«Брати Суркіси — чи не єдині українські олігархи, які особисто їздять за кермом», — зауважують журналісти.

Кортеж Суркісів їде пішохідною зоною

Згадується в розслідуванні й головний «слуга народу» по місту Києву Микола Тищенка, який також порушує ПДР.

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