Украинский десант высадился на... харьковский пляж: подробности (видео)

31 лип. 2020
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В Харьковской области десант высадился с вертолета прямо на пляж, где загорали и купались местные жители, пишет NNS со ссылкой на Страна. Произошло это в городе Чугуеве что в Харьковской области.

Вертолет летел предельно низко, после чего из него начали выпрыгивать силовики. Впоследствии оказалось, что это были учения, однако неизвестно, почему для тренировки решили выбрать именно местный пляж.

На другом ролике, опубликованном в то же время, показали как ветер от лопастей низко летящего вертолета сдувает надувные лодки отдыхающих.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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