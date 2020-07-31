Милованова вывезли в лес под Умань и заставили копать

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Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опубликовал фото из леса под Уманью с лопатой. Снимком президент Киевской школы экономики поделился на своей странице в Facebook 30 июля, написав: "Фотка дня", передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Экс-министр добавил: "Подводим итоги аграрной реформы с Всеукраинской Аграрной Радой". Место съемки Милованов уточнил в комментариях.

"Вас все таки вывезли в лес?" "Надеюсь, что это вы реформу выкапываете", "Так вот кто того террориста в лесу спрятал", "Неэффективная экономика – из 11 только 1 работает",

– написали под постом пользователи сети.

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