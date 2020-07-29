Резніков тимчасово очолить Україну в ТКГ замість Кучми

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Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков тимчасово очолить українську делегацію на переговорах у Мінську, пише Українська правда, передає NNS.

Про це Резніков заявив під час онлайн-конференції «Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут».

"Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами. Але я хочу звернути увагу, що дочекаймося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації",

— сказав він.

За його словами, поки нема указу президента про зміну складу делегації Леонід Кучма офіційно залишається її главою.

Нового очільника України в ТКГ має призначити президент Володимир Зеленський.

28 липня стало відомо, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма більше не братиме участь у переговорах в Мінську.

Нагадаємо, президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3-го червня 2019 року.