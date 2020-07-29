За першу добу всеосяжного перемир’я зафіксовано 111 порушень: ОБСЄ

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Спостерігачі ОБСЄ станом на 19:30 27 червня зафіксували 111 порушень припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема 21 вибух. Усі порушення сталися в Донецькій області. Про це NNS повідомляє з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 28 липня.

Як стало відомо NNS , у місії заявили, що помітили безпілотний літальний пристрій поблизу лінії розведення сил та засобів у районі Золотого та Петровського. Об’єкт літав у вечірній та нічний час.

Більшість одиниць озброєння (21 із 22) були розміщені із порушенням лінії відведення на аеродромі на непідконтрольній частині Луганської області.

Також повідомляється, що бойовики знову обмежували пересування спостерігачів.

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