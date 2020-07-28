Зеленський ввів безвіз для китайців

- 28 лип. 2020
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Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які хочуть відвідати Україну з туристичною метою. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Офісу президента.
Як стало відомо NNS , відповідний указ №295/2020 вже підписаний Зеленським і опублікований.
Текст указу:
Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою
З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю:
1. Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 липня 2020 року.
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