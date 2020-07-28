Зеленський ввів безвіз для китайців

Завантажте мобільний додаток сайту

Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які хочуть відвідати Україну з туристичною метою. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Офісу президента.

Як стало відомо NNS , відповідний указ №295/2020 вже підписаний Зеленським і опублікований.

Текст указу:

Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою

З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю:

1. Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 липня 2020 року.

Раніше ми повідомляли: Україна об’єдналася з Литвою і Польщею

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України