Суд закрив справу проти Зеленського за порушення закону

24 лип. 2020
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Печерський районний суд Києва ухвалив закрити адміністративне провадження стосовно президента України Володимира Зеленського. Текст рішення опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень. Справу проти глави держави відкрили 7 липня після звернення глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, передає NNS з посиланням на obozrevatel.

  • Зеленський не повідомив вчасно про суттєві зміни в майновому стані
  • Матеріали справи в суд передав глава НАЗК
  • Суд закрив справу "у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення"
  • Президент користується правом недоторканності

Причина – несвоєчасне подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з рішенням суду, справу закрили "у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".

Відзначається, що дія закону "Про запобігання корупції" поширюється на президента, однак за ст.105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень, тому проти нього не може бути порушено кримінальну справу.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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