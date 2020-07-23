ВІДЕО - Останні 46 хвилин життя медика, загиблого на Донбасі (запис з камери «Естонця»)

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Як повідомляла раніше NNS 13 липня під Зайцево біля Горловки, бойовики зірвали евакуацію тіла українського розвідника, вбивши ще двох осіб: сержанта Ярослава Журавля і медика Миколу Іліна (позивний «Естонець»). Перший був поранений при спробі евакуювати тіло Дмитра Красногрудя, що підірвався на розтяжці. Другий загинув, намагаючись врятувати пораненого.

В мережі з’явилося відео, записане камерою, яка була на касці медика Миколи Іліна. На ньому – останні 46 хвилин життя «Естонця», що пробирається по незнайомій місцевості з метою знайти пораненого Ярослава Журавля.

Коли Микола загинув і його тіло знайшли бойовики, вони опублікували частину відеозаписів — на них немає людей в білих касках і жилетах. За версією бойовиків, «українська диверсійна група йшла у бій, але їй дали відсіч». Українська ж сторона наполягає, що військові були в білому, а бойовики свідомо порушили перемир'я. Загиблих бойовики повернули кілька днів, а над тілом медика поглумилися.

В ситуації, яка мала місце насправді, розбиралася кореспондент видання «Бабель» Оксана Коваленко. Про це NNS повідомляє з посиланням на дане видання. Журналістка в подробицях відновила хронологію бою під Зайцево 13 липня.

Рано вранці 13 липня розвідувальна група одного з батальйонів 35-ї бригади морської піхоти поверталася із завдання в районі Зайцево — невеликого селища в Донецькій області між Горлівкою та Бахмутом, частину якого контролюють бойовики, частину — ВСУ.

Розвідники шукали шляхи, по яких диверсанти могли підібратися до бригади. По дорозі до своїх позицій 41-річний командир розвідки лейтенант Дмитро Красногрудь потрапив на мінне поле. Він зачепив розтяжку і загинув на місці від поранень. Інші учасники групи, щоб не нарватися на міни, залишили тіло і пішли іншим шляхом.

Дмитро Красногрудь



Коли військові повернулися, в бригаді вирішили сформувати групу і евакуювати тіло вбитого командира. Українська сторона запросила режим тиші. Спільний центр контролю і координації вогню (СЦКК) звернувся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а ті — до бойовиків «ДНР». Вони гарантували ОБСЄ, що під час евакуації — 13 липня з 14:00 до 18:00 — не будуть стріляти.

Крім командира, до групи увійшли провідники, які знали, де знаходиться тіло Красногрудя, і сапер. Також з групою вирушили двоє беззбройних представників СЦКК. Один з них ― керівник української сторони в СЦКК Микола Левицький. На касках і бронежилетах спереду і ззаду у представників центру були розпізнавальні знаки — великі написи «СЦКК» на білому тлі. Білі каски і пов'язки були на розвідникові - сержанті Ярославі Журавлі і ще на одному бійці.

Ярослав Журавель крайній праворуч

Склад групи затвердили комбриг Микола Палас і командир батальйону Вадим Римаренко. Перед виходом військові запустили дрон, щоб уточнити місце, де знаходиться тіло Краногрудя. Близько двох годин дня група вирушила за тілом загиблого командира. По дорозі бійці виявили міну ПОМ-2.

Довідка

Радянська протипіхотна осколкова міна, яка вражає людей в радіусі від 5 до 16 метрів, знаходиться на озброєнні Росії. Як і інші протипіхотні міни, вона заборонена Женевською конвенцією.

Міну зафіксували і підірвали. Весь час, поки група йшла до тіла, бойовики з допомогою квадрокоптера намагалися з'ясувати її координати. Група ховалася від дрона в посадці. Першим у групі йшов сержант. На ньому були білі жилет і каска. Коли до тіла Красногрудя залишалося 15-20 метрів, бойовики порушили узгоджене з ОБСЄ перемир'я і почали стріляти з автоматів. Одну з черг вони випустили в бік сержанта Журавля — він впав на землю і не рухався. Бойовики вели обстріл з трьох сторін.

Оскільки режим тиші вже порушили, а білі пов'язки робили військових зручними мішенями — їх зняли. Евакуювати сержанта Журавля не вдалося через обстріли. Група повернулася на контрольну точку, де їх чекали кілька людей, готових вийти на допомогу.

Відео, зняте дроном ЗСУ. Поранений сержант Журавель в білій касці і білому жилеті відповзає до українських позицій

На контрольній точці медик Микола Ілін, заступник комбата і ще кілька людей обговорили ситуацію. На касці Іліна працювала відеокамера. Ілін як медик зголосився йти за сержантом Журавлем.

Щоб з'ясувати, чи він живий, військові пустили квадрокоптер: виявилося, що сержант живий — він наклав джгут і, поранений, повз у бік українських позицій.

Військові вирішили повернутися і забрати сержанта за правилом «золотого години»

Довідка

У правилах НАТО є стандарт «золотого години», коли людину після важкого поранення можна врятувати протягом 60 хвилин.

На пошуки пішли четверо бійців: два провідники, які щойно повернулися з пошуків Красногрудя, медик Микола Ілін і командир групи. Провідники з невідомої причини навіть не одягли каски. СЦКК знову запросив у ОБСЄ режим тиші для евакуації пораненого сержанта, але гарантій безпеки від бойовиків ніхто не отримав. Тому вдруге група вийшла без білих розпізнавальних знаків.

На відео з нашлемної камери медика Іліна чутно, як він квапить бійців і каже, що у них мало часу. За групою, а також за пораненим військові стежили за допомогою квадрокоптера з контрольної точки.

Через 12 хвилин після виходу група опинилася в 150 метрах від пораненого сержанта. По рації їх запитали, чи прийняла група повідомлення про місце, де лежить поранений сержант. Група зупинилася, щоб відповісти, і в цей момент бойовики почали стріляти. Військові впали на землю і відповзли назад. Під час обстрілу провідники ретирувалися.

Командир групи і медик Ілін залишилися, намагаючись з'ясувати, де знаходиться поранений сержант, за яким стежили за допомогою коптера. Щоб було легше, медик скинув рюкзак, і вони разом з командиром групи вирушили шукати пораненого. До сержанта вони підійшли на 20 метрів, до позицій бойовиків — на 100-200 метрів.

У якийсь момент командир групи евакуації пішов вперед, а Ілін забарився — йому потрібно було пройти по відкритій ділянці. Він дійшов до посадки і передав по рації, що засік дрон бойовиків.

Микола Ілін

На відеозапису з камери Чи видно, що він залишився в низині і не бачив командира групи — той був на височині, бачив медика і шукав пораненого Журавля, а Ілін чекав його в посадці. Коли почався обстріл, Ілін побіг. Що було далі, поки достеменно невідомо. Або Ілін зачепив розтяжку, або в нього вистрілили з РПГ-7

Довідка

РПГ-7 — 40-мм ручний противотанковий гранатомет радянського виробництва.

Медик загинув на місці. Через кілька хвилин пролунав ще один вибух — можливо, другий постріл з РПГ. Командира групи, що залишився в живих, контузило. Обстріл тривав, зв’язку з Іліним не було, командир не зміг дістатися до пораненого сержанта Журавля і відійшов назад до контрольної точки, а потім повернувся до своїх позицій.

Відео з камери медика. Останні 46 хвилин життя «Естонця». Від моменту, коли наша група дізналася, що Журавель поранений, а не мертвий, і до загибелі Миколи Іліна

Через три дні, 16 липня, бойовики віддали українській стороні тіло вбитого командира Красногрудя, 17 липня — понівечене тіло Іліна, і тільки 21 липня — сержанта Журавля. Він помирав у посадці. Скільки тривали його муки, невідомо….

Ярослав Журавель – уродженець Дніпропетровщини. Йому було 40 років. У нього залишились батьки, дружина і двоє доньок.

Микола Ілін – уродженець Білорусі, громадянин Естонії. В ЗСУ служив за контрактом. Йому було 36 років.

Дмитро Красногрудь – харків’янин. Йому було 42 роки

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