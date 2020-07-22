Сьогодні на Донбасі двоє бійців отримали поранення

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Сьогодні, 22 липня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Як стало відомо NNS , 22 липня збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Так, проти оборонців населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються, - повідомляють в штабі.

Нагадаємо, вчора, 21 липня на Донбасі було поранено двох бійців. Один із них, на жаль, помер.

Також вчора окупанти передали не ідентифіковане тіло українського військового – ймовірно воно належить бійцю, пораненому 13 липня під Зайцево.

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