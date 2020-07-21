Поранений сьогодні на Донбасі військовий помер

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Сьогодні, 21 липня, на Донбасі не вщухають обстріли, і знову Україна має втрати. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Як стало відомо NNS , один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець – загинув, ще один – отримав поранення.

21 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Один із них помер.

Нагадаємо, 20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 15 населених пунктів: Мар’їнка, Миронівський, Старогнатівка, Павлопіль, Шуми, Широкине, Причепилівка, Кам’янка, Оріхове, Новотошківське, Гнутове, Водяне, Опитне, Попасна та Луганське.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один – отримав поранення.

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