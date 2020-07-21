Терористи передали ще одне тіло: ймовірно це військовий, який вважався пораненим

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Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну Уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області.

Як стало відомо NNS , після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи «Евакуація 200» тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково.

Раніше ми повідомляли: Тіло загиблого військового медика ідентифіковано

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